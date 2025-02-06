Mirage 2000 вже в Україні, також прибули додаткові F-16, - Умєров

"Українське небо стає захищенішим! Ці сучасні бойові машини вже в Україні та незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - пояснив Умєров.

Він також висловив вдячність Франції за цей стратегічно важливий внесок в українську безпеку.

"Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба", - підкреслив міністр.

Водночас Умєров відзначив, що підтримка Нідерландів - це ще один вагомий крок, що наближає Україну до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян.



"Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Дякую союзникам за довіру, рішучість і незмінну підтримку України!", - підсумував глава Міноборони.