Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.

До того ж перша група українських пілотів успішно завершила базову програму навчання у Великій Британії та вже приступила до тренувань на F-16 у Данії.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.

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