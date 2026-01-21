Винищувачі F-16 для України: роспропаганда вигадала "відкликання" літаків Данією

Так, роспропагандисти розповсюджують відео нібито з данського телеканалу TV2 Nord, де телеведуча Піа Белтофт буцімто повідомляє, що Данія планує забрати передані Україні винищувачі F-16 та перекинути їх до Гренландії через заяви президента США Дональда Трампа.

При цьому в Центрі протидії дезінформації кажуть, що пропагандисти змонтували відео, замінивши аудіодоріжку на сфабриковану. Насправді ж жодних офіційних заяв про відкликання літаків немає ані на сайті телеканалу TV2 Nord, ані в його соцмережах.

Міністерство оборони Данії також спростувало цю брехню.

Зазначимо, що фейкове відео активно поширюється одразу кількома мовами, що свідчить про заздалегідь сплановану та скоординовану інформаційну кампанію ворога. Мета - створити враження, що західні партнери нібито можуть відмовитися від підтримки України, підірвати довіру до союзників і посіяти сумніви щодо надійності військової допомоги.

Експерти наголошують: Україні та її партнерам слід ігнорувати подібні провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.