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Винищувач Японії вперше випустив сигнальну ракету через дії РФ: що сталося

Понеділок 23 вересня 2024 18:10
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Винищувач Японії вперше випустив сигнальну ракету через дії РФ: що сталося Ілюстративне фото: російський Іл-38 порушив повітряний простір Японії (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російський військовий літак сьогодні, 23 вересня, тричі за день порушив повітряний простір Японії. Через це японський винищувач уперше в історії випустив сигнальну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За даними видання, Міноборони Японії розповіло, що російський патрульний літак Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у північній японській префектурі Хоккайдо в період з 13:00 до 16:00.

Винищувач Японії вперше випустив сигнальну ракету через дії РФ: що сталосяФото: російський літак, який порушив повітряний простір Японії (mod.go.jp)

У свою чергу генеральний секретар Кабміну Японії Йосімаса Хаясі розповів, що прем'єр Японії Фуміо Кісіда доручив чиновникам країни "твердо і спокійно" відреагувати на порушення повітряного простору у співпраці із США та іншими країнами.

"Порушення повітряного простору нашої країни російським військовим патрульним літаком викликає надзвичайне розчарування", - додав Хаясі.

За його словами, уряд Японії рішуче закликав Росію не допустити повторення таких провокацій.

Kyodo News зазначає, що сигнальні ракети використовуються для попередження про вторгнення і призначені для порушення роботи інфрачервоних самонавідних ракет противника.

Що передувало

Варто зауважити, що Японія активно підтримує Україну у війні із російськими окупантами.

Зокрема, у травні країна запровадила санкції проти російських юрособ, які допомагають здійснювати передачу РФ північнокорейської зброї.

До речі, Росія неодноразово порушувала повітряний простір країн Європи. Зокрема, 14 червня стало відомо, що чотири бойові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за добу.

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