Истребитель Японии впервые выпустил сигнальную ракету из-за действий РФ: что произошло
Российский военный самолет сегодня, 23 сентября, трижды за день нарушил воздушное пространство Японии. Из-за этого японский истребитель впервые в истории выпустил сигнальную ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
По данным издания, Минобороны Японии рассказало, что российский патрульный самолет Ил-38 трижды пролетел над водами Японского моря к северу от острова Ребун в самой северной японской префектуре Хоккайдо в период с 13:00 до 16:00.
Фото: российский самолет, который нарушил воздушное пространство Японии (mod.go.jp)
В свою очередь генеральный секретарь Кабмина Японии Есимаса Хаяси рассказал, что премьер Японии Фумио Кисида поручил чиновникам страны "твердо и спокойно" отреагировать на нарушение воздушного пространства в сотрудничестве с США и другими странами.
"Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом вызывает крайнее разочарование", - добавил Хаяси.
По его словам, правительство Японии решительно призвало Россию не допустить повторения таких провокаций.
Kyodo News отмечает, что сигнальные ракеты используются для предупреждения о вторжении и предназначены для нарушения работы инфракрасных самонаводящихся ракет противника.
Что предшествовало
Стоит заметить, что Япония активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами.
В частности, в мае страна ввела санкции против российских юрлиц, которые помогают осуществлять передачу РФ северокорейского оружия.
К слову, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран Европы. В частности, 14 июня стало известно, что четыре боевых самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за сутки.
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