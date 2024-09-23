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Истребитель Японии впервые выпустил сигнальную ракету из-за действий РФ: что произошло

Понедельник 23 сентября 2024 18:10
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Истребитель Японии впервые выпустил сигнальную ракету из-за действий РФ: что произошло Иллюстративное фото: российский Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российский военный самолет сегодня, 23 сентября, трижды за день нарушил воздушное пространство Японии. Из-за этого японский истребитель впервые в истории выпустил сигнальную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По данным издания, Минобороны Японии рассказало, что российский патрульный самолет Ил-38 трижды пролетел над водами Японского моря к северу от острова Ребун в самой северной японской префектуре Хоккайдо в период с 13:00 до 16:00.

Истребитель Японии впервые выпустил сигнальную ракету из-за действий РФ: что произошлоФото: российский самолет, который нарушил воздушное пространство Японии (mod.go.jp)

В свою очередь генеральный секретарь Кабмина Японии Есимаса Хаяси рассказал, что премьер Японии Фумио Кисида поручил чиновникам страны "твердо и спокойно" отреагировать на нарушение воздушного пространства в сотрудничестве с США и другими странами.

"Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом вызывает крайнее разочарование", - добавил Хаяси.

По его словам, правительство Японии решительно призвало Россию не допустить повторения таких провокаций.

Kyodo News отмечает, что сигнальные ракеты используются для предупреждения о вторжении и предназначены для нарушения работы инфракрасных самонаводящихся ракет противника.

Что предшествовало

Стоит заметить, что Япония активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами.

В частности, в мае страна ввела санкции против российских юрлиц, которые помогают осуществлять передачу РФ северокорейского оружия.

К слову, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран Европы. В частности, 14 июня стало известно, что четыре боевых самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за сутки.

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