Винищувач майбутнього: Франція і Німеччина дадуть останній шанс проєкту

Франція та Німеччина в останній раз спробують домовитися щодо спільної розробки винищувача нового покоління. Термін виконання проєкту спливає вже у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Проєкт "Майбутня бойова авіаційна система" (FCAS) кілька місяців перебуває "на паузі" через розбіжності між французькою компанією Dassault Aviation та німецькою Airbus Defence and Space. Проте сьогодні, 19 березня, урядовці Німеччини та Франції повідомили, що спробують відновити програму.

"Вони просто не можуть дійти згоди. Наше завдання - забезпечити, щоб вони досягли угоди, тому ми спільно вирішили запустити ініціативу, щоб зблизити Airbus і Dassault у найближчі тижні", - заявив французький президент Еммануель Макрон.

Водночас німецький чиновник зазначив, що результат має бути досягнутий до середини квітня і це буде остання спроба.

"Німеччина та Франція домовилися про останню спробу посередництва між галузями, яку проводитимуть експерти. З огляду на майбутні рішення щодо федерального бюджету, результат має бути досягнутий до середини квітня", - сказав він.

Що відомо про FCAS

FCAS - інноваційний європейський бойовий комплекс розробки компаній Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas. Його компонентами будуть дистанційно керовані транспортні засоби, а також винищувач нового покоління.

Випробувальний політ демонстраційного зразка очікується приблизно у 2027 році, а введення в експлуатацію відбудеться протягом наступних 10 років. Airbus повідомляє, що перший випробувальний політ винищувача FCAS разом із роєм безпілотників заплановано на 2028 або 2029 рік.