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Нападник "Торонто" з рятівною шайбою і асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Стокгольм, Субота 18 листопада 2023 12:57
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Нападник "Торонто" з рятівною шайбою і асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Вільям Нюландер і Тайлер Бертуцці святкують взяття воріт (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив універсального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Вільям Нюландер першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний швед серйозно доклався до вольової перемоги над "Детройтом" (3:2). Він закинув одну з шайб канадців і віддав дві результативні передачі.

Після безгольового першого періоду "Ред Вінгз" повели в другій 20-хвилинці з двома шайбами. Голами відзначилися Спронг і Реймонд. "Торонто" ж для камбеку вистачило фінального періоду в рамках NHL Global Series.

Спершу Бертуцці з "п'ятака" замкнув простріл Нюландера. Далі сам нападник у більшості класно кинув із центральної зони після передачі з-за воріт. Натомість третій гол автори перших двох підготували для Тавареса, який переграв голкіпера з метра.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Флориди" Ентоні Столарз і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший виконав 34 сейви в переможному поєдинку проти "Анахайма" (2:1). Натомість другий парирував 26 ударів у перестрілці з "Баффало" (3:2).

До слова, раніше склали анонс головний подій у світі спорту в суботу та неділю.

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