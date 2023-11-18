Нападник "Торонто" з рятівною шайбою і асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

27-річний швед серйозно доклався до вольової перемоги над "Детройтом" (3:2). Він закинув одну з шайб канадців і віддав дві результативні передачі.

Після безгольового першого періоду "Ред Вінгз" повели в другій 20-хвилинці з двома шайбами. Голами відзначилися Спронг і Реймонд. "Торонто" ж для камбеку вистачило фінального періоду в рамках NHL Global Series.

Спершу Бертуцці з "п'ятака" замкнув простріл Нюландера. Далі сам нападник у більшості класно кинув із центральної зони після передачі з-за воріт. Натомість третій гол автори перших двох підготували для Тавареса, який переграв голкіпера з метра.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Флориди" Ентоні Столарз і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший виконав 34 сейви в переможному поєдинку проти "Анахайма" (2:1). Натомість другий парирував 26 ударів у перестрілці з "Баффало" (3:2).