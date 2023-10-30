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Вінгер "Нью-Джерсі" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Єспер Братт став героєм "Девілз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Нью-Джерсі Девілз" Єспера Братта найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

25-річний швед допоміг "Девілз" на домашньому льоду здолати "Міннесоту" (4:3). Вінгер закинув дві шайби та допоміг відзначитися Тоффолі.

Саме Братт відкрив рахунок на старті першого періоду. Він класно кинув під поперечину після передачі Маріно. Проте, "Вайлд" не тільки відігралися (Марун), а й зуміли вийти вперед (Хартман). Однак, Тоффолі згодом відновив рівновагу на майданчику – 2:2.

А до хвилини ігрового часу Хаула знову вивів "Нью-Джерсі" вперед. Під завісу ж другої 20-хвилинки знову взяв слово Братт. У більшості господарів він із лівої зони вкидання класно пробив голкіпера. Шайба Міддлтона лише підсолодила "Міннесоті" гіркоту поразки.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Баффало" Укко-Пекка Луукконен і захисник "Едмонтона" Венсан Деарне. Перший оформив 23 сейви зі шатаутом проти "Колорадо" (4:0). Натомість другий у протистоянні з "Калгарі" вперше в кар'єрі забив.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні нападник "Анахайма" Ватрано вдруге очолив хіт-парад із хет-триком.

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