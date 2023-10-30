Вингер "Нью-Джерси" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний швед помог "Девилз" на домашнем льду одолеть "Миннесоту" (4:3). Вингер забросил две шайбы и помог отличиться Тоффоли.

Именно Братт открыл счет на старте первого периода. Он классно бросил под перекладину после передачи Марино. Тем не менее, "Уайлд" не только отыгрались (Марун), но и сумели выйти вперед (Хартман). Однако Тоффоли впоследствии восстановил равновесие на площадке – 2:2.

А до минуты игрового времени Хаула снова вывел "Нью-Джерси" вперед. Под занавес же второй 20-минутки снова взял слово Братт. В большинстве хозяев он из левой зоны вбрасывания классно пробил голкипера. Шайба Миддлтона лишь подсластила "Миннесоте" горечь поражения.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Баффало" Укко-Пекка Луукконен и защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне. Первый оформил 23 сэйва с шатаутом против "Колорадо" (4:0). Второй же в противостоянии с "Калгари" впервые в карьере забил.

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