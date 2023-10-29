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Нападник "Анахайма" з другим хет-триком сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Філадельфія, Неділя 29 жовтня 2023 11:58
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Нападник "Анахайма" з другим хет-триком сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Френк Ватрано з партнерами познущався з "Філадельфії" (twitter.com/AnaheimDucks)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав вінгера "Анахайм Дакс" Френка Ватрано першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

29-річний американець доклався до перемоги над "Філадельфією" (7:4). Крайній нападник закинув три шайби на домашньому льоду.

Після швидкого гола Строума Ватрано подвоїв перевагу "Дакс" під завісу першого періоду. Він отримав передачу Фаулера від борту та класним кидком із центральної зони поцілив у дев'ятку. А на старті другої 20-хвилинки він у хаосі під воротами "Флаєрс" проштовхнув шайбу за лінію.

Далі розпочався справжній гольовий фестиваль. За рахунку 6:3 на користь "Анахайма" в справу повернувся Ватрано. У середині третього періоду вінгер реалізував вихід 1 в 0 у меншості. Шайба Фарабі у відповідь вже нічого не значила.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Нешвілла" Раян О'Райллі та воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Сємьон Варламов. Перший дублем допоміг переграти "Торонто" (3:2). Натомість росіянин оформив 34 сейви зі шатаутом проти "Коламбуса" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Анахайма&quot; з другим хет-триком сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НХЛ із Овєчкіним на чолі.

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