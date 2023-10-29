Нападник "Анахайма" з другим хет-триком сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

29-річний американець доклався до перемоги над "Філадельфією" (7:4). Крайній нападник закинув три шайби на домашньому льоду.

Після швидкого гола Строума Ватрано подвоїв перевагу "Дакс" під завісу першого періоду. Він отримав передачу Фаулера від борту та класним кидком із центральної зони поцілив у дев'ятку. А на старті другої 20-хвилинки він у хаосі під воротами "Флаєрс" проштовхнув шайбу за лінію.

Далі розпочався справжній гольовий фестиваль. За рахунку 6:3 на користь "Анахайма" в справу повернувся Ватрано. У середині третього періоду вінгер реалізував вихід 1 в 0 у меншості. Шайба Фарабі у відповідь вже нічого не значила.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Нешвілла" Раян О'Райллі та воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Сємьон Варламов. Перший дублем допоміг переграти "Торонто" (3:2). Натомість росіянин оформив 34 сейви зі шатаутом проти "Коламбуса" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ: