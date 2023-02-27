Вінгер "Міннесоти" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Росіянин самотужки розібрався зі спротивом "Коламбуса". "Вайлд" дотиснули "Блю Джекетс" в овертаймі.

Після шайб Олів'є та Фауді в стартових двох періодах "Коламбус" мав перевагу. Проте, в третій 20-хвилинці до справи взявся Капрізов. Спершу він у затяжній атаці "Міннесоти" розібрався зі суперниками на "п'ятаку". А потім ефектно реалізував більшість після виграного вкидання.

Зрештою, поєдинок перейшов у овертайм. Коли вже здалося, що серія булітів неминуча, "Вайлд" розіграли зразкову контратаку. На її фініші Капрізов переграв Мерзлікінса в ближньому бою. Перемога дозволила "Міннесоті" втриматися на 2-й сходинці Центрального дивізіону НХЛ.

Доповнили топ-трійку зірок центрфорварди "Баффало" Ділан Козенс і "Нью-Йорк Рейнджерс" Вінсент Трочек. Перший оформив хет-трик і додав асист у домашній перестрілці з "Вашингтоном". Другий натомість закинув 2 шайби та зробив дві передачі в принциповому протистоянні з "Лос-Анджелесом".

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