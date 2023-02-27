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Вингер "Миннесоты" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Кирилл Капризов организовал камбэк "Миннесоты" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Три заброшенные шайбы позволили крайнему нападающему "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову стать главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Россиянин самостоятельно разобрался с сопротивлением "Коламбуса". "Уайлд" дожали "Блю Джекетс" в овертайме.

После шайб Оливье и Фауди в двух стартовых периодах "Коламбус" имел преимущество. Тем не менее, в третьей 20-минутке за дело взялся Капризов. Сначала он в затяжной атаке "Миннесоты" разобрался с соперниками на "пятаке". А потом эффектно реализовал большинство после выигранного вбрасывания.

В конце концов поединок перешел в овертайм. Когда уже показалось, что серия буллитов неизбежна, "Уайлд" разыграли образцовую контратаку. На ее финише Капризов обыграл Мерзликинса в ближнем бою. Победа позволила "Миннесоте" удержаться на 2-й строчке Центрального дивизиона НХЛ.

Дополнили топ-тройку звезд центрфорварды "Баффало" Дилан Козенс и "Нью-Йорк Рейнджерс" Винсент Трочек. Первый оформил хет-трик и добавил ассист в домашней перестрелке с "Вашингтоном". Второй же забросил 2 шайбы и сделал две передачи в принципиальном противостоянии с "Лос-Анджелесом".

Все результаты вечера в НХЛ:

К слову, накануне вратарь "Бостона" Ульмарк возглавил хит-парад звезд с шайбой "Ванкуверу".

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