Вингер "Мариуполя" стал лучшим игроком 28 тура УПЛ

Фото: Александр Зубков (facebook.com/mariupolfc)

Зубков отличился в игре со "Львовом"

Украинская Премьер-лига признала полузащитника "Мариуполя" Александра Зубкова лучшим игроком 28 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Зубков забил второй мяч в ворота ФК Львов (2:0), что позволило команде Бабича выйти на четвертое место УПЛ.

Отметим, что Зубков обошел таких претендентов на звание лучшего футболиста тура, как вратарь "Зари" Никита Шевченко, форвард "Динамо" Назарий Русин, защитник "Арсенала-Киева" Сергей Вакуленко и хавбек "Зари" Силас.

В текущем сезоне Зубков сыграл в 19 матчах во всех турнирах за "Мариуполь" и забил 7 мячей.

Напомним, полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в апреле.