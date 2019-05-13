ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вінгер "Маріуполя" став кращим гравцем 28 туру УПЛ

Новини » Спорт    13.05.2019 - 15:26
Вінгер "Маріуполя" став кращим гравцем 28 туру УПЛ
Фото: Олександр Зубков (facebook.com/mariupolfc)

Зубков відзначився у грі з "Львовом"

Українська Прем'єр-ліга визнала півзахисника "Маріуполя" Олександра Зубкова кращим гравцем 28 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зубков забив другий м'яч у ворота ФК Львів (2:0), що дозволило команді Бабича вийти на четверте місце УПЛ.

Зазначимо, що Зубков обійшов таких претендентів на звання кращого футболіста туру, як воротар "Зорі" Микита Шевченко, форвард "Динамо" Назарій Русин, захисник "Арсеналу-Києва" Сергій Вакуленко та хавбек "Зорі" Сілас.

У поточному сезоні Зубков зіграв в 19 матчах у всіх турнірах за "Маріуполь" і забив 7 м'ячів.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим футболістом української Прем'єр-ліги у квітні.

Мораес назвав незабитий пенальті "Динамо" найжахливішим моментом у кар'єрі Футболіст "Динамо" втретє поспіль визнаний кращим гравцем туру УПЛ
Новини України МаріупольЧемпионат УкраиныУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся