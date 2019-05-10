Хавбек "Динамо" Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в апреле

Фото: Виктор Цыганков в матче против "Мариуполя" (facebook.com/fcdynamoua)

Капитан "бело-синих" победил с серьезным отрывом от преследователей

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в апреле. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В голосовании Цыганков набрал 31% об общего числа голосов. У его ближайших преследователей полузащитников "Ворсклы" Артема Габелка 20% голосов и "Александрии" Валерия Лучкевича - 11%.

В апреле Цыганков признавался лучшим игроком 23 и 24 туров УПЛ, в матчах которых капитан "Динамо" забивал победные мячи для своей команды в ворота "Зари" и "Мариуполя".

В нынешнем сезоне Цыганков провел за "бело-снинх" 42 матча во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 14 результативных передач.

Напомним, выиграв выездной поединок против "Мариуполя" "Динамо" повторило лучшее достижение в истории клуба.