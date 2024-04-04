UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вінгер "Лос-Анджелеса" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Тревор Мур приймає вітання Кемерона Телбота (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Лос-Анджелес Кінгз" Тревора Мура першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець став головною дійовою особою у домашній перемозі над "Сіетлом" (5:2). Він закинув три шайби "Кінгз".

Каліфорнійці повели в першому періоді, коли Кемпе реалізував більшість. Мур узявся до справи в другій 20-хвилинці. Спершу він перед воротами підправив кидок Роя від синьої лінії. А потім із другої спроби переграв Грубауера в блискавичній атаці "Лос-Анджелеса".

У фінальному періоді забивали вже обидві команди. Нападник "Кракен" Бураковскі розмочив рахунок у більшості. У відповідь Фіала відновив перевагу "Кінгз", але Дюмолен відновив сподівання "Сіетла" на позитивний результат. Утім, за лічені хвилини до сирени Мур утік на побачення з голкіпером і встановив остаточний результат.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Далласа" Джейк Оттінджер і нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив 35 сейвів і закінчив шатаутом протистояння з "Едмонтоном" (5:0). Натомість другий трьома асистами допоміг переграти "Торонто" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Піттсбурга" Малкін став першою зіркою з трьома пунктами проти "Нью-Джерсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей