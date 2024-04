Форвард "Піттсбурга" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Російський форвард відіграв важливу роль у виїзній перемозі над "Нью-Джерсі" (6:3). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на Кросбі.

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами – на гол оборонця "Пінгвінз" Карлссона відповів нападник "Девілз" Маєр у більшості. У другій 20-хвилинці "Нью-Джерсі" відірвався в рахунку зусиллями Лазара та Братта. Утім, у фінальному періоді "Піттсбург" організував камбек.

Для початку Малкін і Кросбі перед воротами реалізували чисельну перевагу гостей. Далі росіянин підправив дальній кидок Айвені. Згодом Ракель розкішно підставив ключку під постріл Петтерссона. Далі Малкін на "п'ятаку" завершив ще одну комбінацію "Пінгвінз", а на останніх хвилинах Кросбі відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Вегаса" Джонатан Оді-Маршессо та воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. Вінгер голом і двома асистами допоміг переграти "Ванкувер" (6:3). Натомість голкіпер виконав 31 сейв і шаутатом завершив протистояння з "Нешвіллом" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

The night finished with the @GoldenKnights stretching their point streak to seven games and moving within three points of the idle Oilers for second place in the Pacific Division. #NHLStats pic.twitter.com/s5KEfzXykp