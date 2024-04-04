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Вингер "Лос-Анджелеса" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Тревор Мур принимает поздравления Кэмерона Тэлбота (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Тревора Мура первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Американец стал главным действующим лицом в домашней победе над "Сиэтлом" (5:2). Он забросил три шайбы "Кингз".

Калифорнийцы повели в первом периоде, когда Кемпе реализовал большинство. Мур взялся за дело во второй 20-минутке. Сначала перед воротами он подправил бросок Роя от синей линии. А затем со второй попытки переиграл Грубауэра в молниеносной атаке "Лос-Анджелеса".

В финальном периоде забивали уже обе команды. Нападающий "Кракен" Бураковски размочил счет в большинстве. В ответ Фиала восстановил преимущество "Кингз", но Дюмолен возобновил надежды "Сиэтла" на положительный результат. Впрочем, за считанные минуты до сирены Мур убежал на свидание с голкипером и установил окончательный результат.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Далласа" Джейк Оттинджер и нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Первый оформил 35 сэйвов и закончил шатаутом противостояние с "Эдмонтоном" (5:0). Второй же тремя ассистами помог переиграть "Торонто" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Питтсбурга" Малкин стал первой звездой с тремя пунктами против "Нью-Джерси".

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