ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вінгер "Лос-Анджелеса" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Лос-Анджелес, Четвер 04 квітня 2024 10:22
UA EN RU
Вінгер "Лос-Анджелеса" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Тревор Мур приймає вітання Кемерона Телбота (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Лос-Анджелес Кінгз" Тревора Мура першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американець став головною дійовою особою у домашній перемозі над "Сіетлом" (5:2). Він закинув три шайби "Кінгз".

Каліфорнійці повели в першому періоді, коли Кемпе реалізував більшість. Мур узявся до справи в другій 20-хвилинці. Спершу він перед воротами підправив кидок Роя від синьої лінії. А потім із другої спроби переграв Грубауера в блискавичній атаці "Лос-Анджелеса".

У фінальному періоді забивали вже обидві команди. Нападник "Кракен" Бураковскі розмочив рахунок у більшості. У відповідь Фіала відновив перевагу "Кінгз", але Дюмолен відновив сподівання "Сіетла" на позитивний результат. Утім, за лічені хвилини до сирени Мур утік на побачення з голкіпером і встановив остаточний результат.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Далласа" Джейк Оттінджер і нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив 35 сейвів і закінчив шатаутом протистояння з "Едмонтоном" (5:0). Натомість другий трьома асистами допоміг переграти "Торонто" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Лос-Анджелеса&quot; з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Піттсбурга" Малкін став першою зіркою з трьома пунктами проти "Нью-Джерсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі