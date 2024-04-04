Вінгер "Лос-Анджелеса" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американець став головною дійовою особою у домашній перемозі над "Сіетлом" (5:2). Він закинув три шайби "Кінгз".

Каліфорнійці повели в першому періоді, коли Кемпе реалізував більшість. Мур узявся до справи в другій 20-хвилинці. Спершу він перед воротами підправив кидок Роя від синьої лінії. А потім із другої спроби переграв Грубауера в блискавичній атаці "Лос-Анджелеса".

У фінальному періоді забивали вже обидві команди. Нападник "Кракен" Бураковскі розмочив рахунок у більшості. У відповідь Фіала відновив перевагу "Кінгз", але Дюмолен відновив сподівання "Сіетла" на позитивний результат. Утім, за лічені хвилини до сирени Мур утік на побачення з голкіпером і встановив остаточний результат.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Далласа" Джейк Оттінджер і нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив 35 сейвів і закінчив шатаутом протистояння з "Едмонтоном" (5:0). Натомість другий трьома асистами допоміг переграти "Торонто" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: