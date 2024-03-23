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Вінгер "Колорадо" відзначив перемогу хітом, швидкий спаринг в Арізоні: бійки вечора НХЛ

Субота 23 березня 2024 12:22
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Вінгер "Колорадо" відзначив перемогу хітом, швидкий спаринг в Арізоні: бійки вечора НХЛ Фото: Майкл Кесселрінг і Вілл Борген лупцюють один одного (lufkindailynews.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льодових майданчиках Національної хокейної ліги відшукали бажане в поєдинках у двох американських штатах – Колорадо та Арізоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

Інцидент у Денвері виник, коли доля зустрічі вже була вирішена. Оборонець "Колорадо" Джош Менсон брудно в'їхав у нападника "Коламбуса" Карсона Маєра. За одноклубника вирішив заступитися тафгай "Блю Джекетс" Матьє Олів'є.

Він оперативно під'їхав до Менсона та вирішив провчити опонента. Утім, господар льоду виявився готовим до такого розвитку подій та ледь не нокаутував суперника аперкотом. Обидва передусім проявили себе в обороні, а до акцентованих випадів так і не дійшло.

Натомість у Темпе бійка зав'язалася у фінальному періоді, коли на табло все ще були нулі. Оборонець "Арізони" Майкл Кесселрінг схопив за барки колегу за амплуа зі "Сіетла" Вілла Боргена.

Господар льоду спробував поцілити правою, але отримав рішучу відповідь оборонця "Кракен". Борген двома послідовними ударами ледь не збив Кесселрінга з ніг. Той вимушено змінив тактику та просто повалив суперника додолу. Обидва отримали 5-хвилинні штрафи.

До слова, американський форвард "Вашингтона" Мілано очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Кароліни".

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