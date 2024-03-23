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Вингер "Колорадо" отметил победу хитом, быстрый спарринг в Аризоне: драки вечера НХЛ

Суббота 23 марта 2024 12:22
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Вингер "Колорадо" отметил победу хитом, быстрый спарринг в Аризоне: драки вечера НХЛ Фото: Майкл Кесселринг и Уилл Борген избивают друг друга (lufkindailynews.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на ледовых площадках Национальной хоккейной лиги нашли желаемое в поединках в двух американских штатах – Колорадо и Аризоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

Инцидент в Денвере возник, когда судьба встречи уже была предрешена. Защитник "Колорадо" Джош Мэнсон грязно въехал в нападающего "Коламбуса" Карсона Майера. За одноклубника решил заступиться тафгай "Блю Джекетс" Матье Оливье.

Он оперативно подъехал к Мэнсону и решил проучить оппонента. Впрочем, хозяин льда оказался готов к такому развитию событий и едва не нокаутировал соперника аперкотом. Оба прежде всего проявили себя в обороне, а до акцентированных выпадов так и не дошло.

В Темпе же драка завязалась в финальном периоде, когда на табло все еще были ноли. Защитник "Аризоны" Майкл Кесселринг схватил за грудки коллегу по амплуа из "Сиэтла" Уилла Боргена.

Хозяин льда попытался попасть правой, но получил решительный ответ защитника "Кракен". Борген двумя последовательными ударами едва не сбил Кесселринга с ног. Тот вынужденно изменил тактику и просто повалил соперника наземь. Оба получили 5-минутные штрафы.

К слову, американский форвард "Вашингтона" Милано возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Каролины".

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