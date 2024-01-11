Вінгер "Колорадо" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Росіянин зіграв ключову роль у домашній перемозі над "Вегасом". Він закинув дві шайби резервному голкіперу невадців Патері.

Відкрив рахунок Нічушкін на останній хвилині першого періоду. Він кидком у дотик із центральної зони замкнув передачу Рантанена з-за воріт. У середині ж другої 20-хвилинки російський вінгер на "п'ятаку" завершив затяжну атаку "Евеланш". Обидві шайби господарі закинули в більшості.

Довершив же побиття "Вегаса" О'Коннор. У середині фінального періоду він класно кинув із дистанції під дальню стійку. Завдяки перемозі "Колорадо" закріпився на 3-й сходинці Західної конференції НХЛ. "Голден Найтс" же залишилися на 5-й позиції.

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Далласа" Еса Лінделл і центрфорвард "Філадельфії" Шон Кутюр'є. Фін віддав 3 результативні передачі в розгромі "Міннесоти" (7:2). Натомість другий віддав асист, виконав 4 кидки та реалізував переможний буліт у протистоянні з "Монреалем" (3:2 Б).

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