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Вингер "Колорадо" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Валерий Ничушкин дважды наказал "Голден Найтс" (gazette.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Россиянин сыграл ключевую роль в домашней победе над "Вегасом". Он забросил две шайбы резервному голкиперу невадцев Патере.

Открыл счет Ничушкин на последней минуте первого периода. Он броском в касание из центральной зоны замкнул передачу Рантанена из-за ворот. В середине же второй 20-минутки российский вингер на "пятаке" завершил затяжную атаку "Эвеланш". Обе шайбы хозяева забросили в большинстве.

Довершил же избиение "Вегаса" О'Коннор. В средине финального периода он классно бросил с дистанции под дальнюю штангу. Благодаря победе "Колорадо" закрепился на 3-й строчке Западной конференции НХЛ. "Голден Найтс" в свою очередь остались на 5-й позиции.

В топ-тройку звезд также попали защитник "Далласа" Эса Линделл и центрфорвард "Филадельфии" Шон Кутюрье. Финн отдал 3 результативных передачи в разгроме "Миннесоты" (7:2). Зато второй отдал ассист, выполнил 4 броска и реализовал победный буллит в противостоянии с "Монреалем" (3:2 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Филадельфия" – "Монреаль" – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
  • "Даллас" – "Миннесота" – 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)
  • "Колорадо" – "Вегас" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

К слову, накануне Мэттью Ткачук возглавил хит-парад звезд вечера НХЛ с хет-триком против "Сент-Луиса".

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