"Юкі" з п'ятим хет-триком у кар'єрі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американець канадсько-українського походження відіграв провідну роль у виїзній перемозі над "Сент-Луїсом" (5:1). Він тричі розписався у воротах "Блюз". Хет-трик став п'ятим у кар'єрі вінгера.

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами. На гол господаря льоду Шенна "Пантерз" відповіли результативним випадом Стенлунда. У другій же 20-хвилинці гості повели в рахунку, коли Райнхарт у більшості з центральної зони скористався передачею Ткачука.

Останній став героєм третього періоду. Спершу він у контратаці влучно пробив із правої зони вкидання. Потім нападник підставив ключку під дальній кидок Форслінга. А на десерт Ткачук відправив шайбу в порожні ворота з власної половини на останній хвилині.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Торонто" Мітч Марнер і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший з дублями шайб і асистів доклався до розгрому "Сан-Хосе" (7:1). Натомість голкіпер парирував 29 ударів і оформив шатаут проти "Коламбуса" (5:0).

Усі результати вечора в НХЛ: