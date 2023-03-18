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Вінгер "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Філадельфія, Субота 18 березня 2023 10:57
Вінгер "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Оуен Тіппетт змусив фанатів кидати картузи на лід (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги визнали крайнього нападника "Філадельфії Флаєрз" Оуена Тіппетта найкращим виконавцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець став головним героєм домашнього поєдинку пенсильванців проти "Баффало" (5:2). Вінгер закинув по шайбі в кожному з трьох періодів.

У стартовій 20-хвилинці Тіппетт у більшості отримав передачу в правій зоні та потужним кидком під поперечину відкрив рахунок. У другій ж він пробив під стійку з лівої зони вкидання. А у фінальному періоді канадський вінгер ефектним фінтом реалізував вихід 1 в 0.

Домашня перемога "Філадельфії" не надто змінила турнірне становище команд. Господарі залишилися на передостанній сходинці в дивізіоні Метрополітен. Натомість "Баффало" вже на 16 пунктів відстав від трійки лідерів Атлантичного дивізіону.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Торонто" Зак Естон-Різ і вінгер "Сент-Луїса" Самюель Бле. Перший двічі засмутив голкіпера "Кароліни". Натомість другий оформив дубль проти "Вашингтона" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Сент-Луїс" – 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
  • "Торонто" – "Кароліна" – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
  • "Філадельфія" – "Баффало" – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
  • "Анахайм" – "Коламбус" – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

До слова, напередодні нападник "Калгарі" Тоффолі став першою зіркою дня з дублем і двома асистами.

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