Вінгер "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець став головним героєм домашнього поєдинку пенсильванців проти "Баффало" (5:2). Вінгер закинув по шайбі в кожному з трьох періодів.

У стартовій 20-хвилинці Тіппетт у більшості отримав передачу в правій зоні та потужним кидком під поперечину відкрив рахунок. У другій ж він пробив під стійку з лівої зони вкидання. А у фінальному періоді канадський вінгер ефектним фінтом реалізував вихід 1 в 0.

Домашня перемога "Філадельфії" не надто змінила турнірне становище команд. Господарі залишилися на передостанній сходинці в дивізіоні Метрополітен. Натомість "Баффало" вже на 16 пунктів відстав від трійки лідерів Атлантичного дивізіону.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Торонто" Зак Естон-Різ і вінгер "Сент-Луїса" Самюель Бле. Перший двічі засмутив голкіпера "Кароліни". Натомість другий оформив дубль проти "Вашингтона" на виїзді.

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