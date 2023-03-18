Вингер "Филадельфии" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадец стал главным героем домашнего поединка пенсильванцев против "Баффало" (5:2). Вингер забросил по шайбе в каждом из трех периодов.

В стартовой 20-минутке Типпетт в большинстве получил передачу в правой зоне и мощным броском под перекладину открыл счет. Во второй же он пробил под стойку из левой зоны вбрасывания. А в финальном периоде канадский вингер эффектным финтом реализовал выход 1 в 0.

Домашняя победа "Филадельфии" не сильно изменила турнирное положение команд. Хозяева остались на предпоследней строчке в дивизионе Метрополитен. "Баффало" в свою очередь уже на 16 пунктов отстал от тройки лидеров Атлантического дивизиона.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Торонто" Зак Эстон-Риз и вингер "Сент-Луиса" Самюэль Блэ. Первый дважды огорчил голкипера "Каролины". Второй оформил дубль против "Вашингтона" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ: