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Вінгер "Едмонтона" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Евандер Кейн тричі покарав "Анахайм" (thestar.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Едмонтон Ойлерз" Евандера Кейна першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадець забезпечив "нафтовикам" виїзну перемогу над "Анахаймом" (5:3). Він закинув три шайби на виїзді.

"Дакс" відкрили рахунок під завісу першого періоду, коли більшість реалізував Фаулер. Та на старті другої 20-хвилинки Кейн класним пострілом під ближню стійку зрівняв рахунок. А після шайби Строума нападник "Едмонтона" вдруге вирівняв становище кидком із центральної зони.

На початку фінального періоду команди знову обмінялися шайбами. На другий гол Строума відповів Хайман, а далі забивали вже тільки "Ойлерз". Спершу Драйзайтль скористався чисельною перевагою гостей, а під завісу зустрічі Кейн відправив шайбу в порожні ворота.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Міннесоти" Марк-Андре Фльорі та форвард "Піттсбурга" Сідні Кросбі. Голкіпер виконав 34 сейви в протистоянні з "Пінгвінз" (3:2). Натомість капітан "Піттсбурга" закинув 578-му шайбу в кар'єрі та піднявся на 21-ше місце в списку бомбардирів ліги всіх часів.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Міннесота" – "Піттсбург" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
  • "Чикаго" – "Рейнджерс" – 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
  • "Анахайм" – "Едмонтон" – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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