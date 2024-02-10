Вингер "Эдмонтона" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Эвандера Кейна первой звездой игрового вечера регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Канадец обеспечил "нефтяникам" выездную победу над "Анахаймом" (5:3). Он забросил три шайбы на выезде.
"Дакс" открыли счет под занавес первого периода, когда большинство реализовал Фаулер. Но на старте второй 20-минутки Кейн классным выстрелом под ближнюю штангу сравнял счет. А после шайбы Строума нападающий "Эдмонтона" во второй раз выровнял положение броском из центральной зоны.
В начале финального периода команды снова обменялись шайбами. На второй гол Строума ответил Хайман, а дальше забивали уже только "Ойлерз". Сначала Драйзайтль воспользовался численным преимуществом гостей, а под занавес встречи Кейн отправил шайбу в пустые ворота.
В топ-тройку звезд также попали вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флери и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Голкипер выполнил 34 сэйва в противостоянии с "Пингвинз" (3:2). Зато капитан "Питтсбурга" забросил 578-ю шайбу в карьере и поднялся на 21-е место в списке бомбардиров лиги всех времен.
Все результаты вечера в НХЛ:
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