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Битва українців за "золото" Іспанії та німецькі футбольні перегони: анонс вихідних у спорті

Мадрид, П'ятниця 09 лютого 2024 17:30
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Битва українців за "золото" Іспанії та німецькі футбольні перегони: анонс вихідних у спорті Фото: Віктор Циганков і Джуд Беллінгем – зірки іспанської першості (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Центральне протистояння сезону в іспанській Ла Лізі, поєдинок за Срібну салатницю Бундесліги, важливий хокейний матч у Мічигані, баскетбольна битва амбіцій у Далласі та Супербоул LVIII відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

"Реал" – "Жирона"

10 лютого, 19:30, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO

Чемпіонат Іспанії підійшов до наразі найважливішого поєдинку цього сезону. До столиці на матч із "Реалом" завітала головна сенсація кампанії. "Жирона" українців Віктора Циганкова й Артема Довбика намагатиметься повернути лідерство в першості, пробивши їхнього співвітчизника Андрія Луніна. Мадридці мають 58 очок, а каталонці – на два менше. Перемога "Жирони" чи нічия збережуть інтригу. Перемога ж "Реала", з огляду на календар команди Мічела, буде вироком їй.

"Байєр" – "Баварія"

10 лютого, 19:30, Леверкузен, "БайАрена", телетрансляція на Setanta Sports

Дует претендентів на титул зійдеться і в Бундеслізі. Невгамовний "Байєр" Хабі Алонсо вдома протистоятиме "Баварії". Мюнхенцям постійно приписують якусь кризу, але німецький гранд набрав лише на два пункти менше за фантастичний Леверкузен. У першому колі суперники розписали яскраву нічию 2:2, тож від суботньої зустрічі вболівальники чекають подібного фестивалю. Однозначного фаворита не визначили навіть букмекери – гарне запрошення до перегляду.

Битва українців за &quot;золото&quot; Іспанії та німецькі футбольні перегони: анонс вихідних у спорті

Фото: Лерой Сане в першому колі відзначитися не зумів (fcbayern.com)

"Детройт" – "Ванкувер"

10 лютого, 20:00, Детройт, "Літтл Сізарс Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Заокеанський хокей підготував цікавий матч "під європейців". Лідер Західної конференції приїде в гості до 11-разого володаря Кубка Стенлі. "Детройт" якраз прагне до колишньої величі, але спершу повинен перервати смугу невдач із семи (!) сезонів поспіль без плей-офф. "Ванкувер" же почувається спокійно нагорі Тихоокеанського дивізіону, але намагатиметься помститися за дві дошкульні поразки від "Ред Вінгз" торік (1:6, 2:5).

"Даллас" – "Оклахома"

10 лютого, 22:00, Даллас, "Амерікан Ейрлайнс Центр", телетрансляція на Setanta Sports

У прийнятний час захопливе протистояння запланували і в НБА. У штаті Техас зійдуться претенденти на плей-офф від Західної конференції. Наразі третя "Оклахома" перевірить амбіції "Далласа", який іде на 8-й сходинці. Лука Дончіч і компанія мають триматчеву серію перемог після нестабільного періоду в січні (7 перемог, 7 поразок). Результати "Тандер" ще переконливіші, тож поєдинок справді має бути видовищним.

Битва українців за &quot;золото&quot; Іспанії та німецькі футбольні перегони: анонс вихідних у спорті

Фото: Лука Дончіч поведе "Маверікс" у бій (nba.com)

"Канзас-Сіті" – "Сан-Франциско"

12 лютого, 02:00, Парадайз, "Елліджент Стедіум", трансляція на DAZN

Традиційний місяць знакових спортивних подій за океаном продовжить Супербоул. Після Матчу всіх зірок НХЛ естафетна паличка перейшла до чемпіонського матчу Національної футбольної ліги. У четвертому за п'ять років вирішальному поєдинку "Канзас-Сіті Чіфс" кинуть виклик "Форті Найнерс" зі Сан-Франциско. За титулами каліфорнійці переважають міссурійців (5 проти трьох), але вся біда в тім, що останній успіх "Сан-Франциско" датується 1995 роком. Буде гаряче!

До слова, раніше пригадали співпрацю "Феррарі" з чемпіонами світу на фоні переходу Хемілтона.

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