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Вінгер "Детройта" з переможною шайбою в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Патрік Кейн набрав два пункти проти "Чикаго" (twitter.com/DetroitRedWings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Детройт Ред Вінгз" Патріка Кейна першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Ветеран мічиганців відіграв провідну роль в непростій перемозі над "Чикаго" (3:2 ОТ). Він віддав результативну передачу та оформив переможний гол у додатковій п'ятихвилинці.

"Ред Вінгз" відкрили рахунок під завісу першого періоду, коли відзначився Спронг. "Блекгокс" відповіли в другій 20-хвилинці шайбами Ентвісла та Фоліньйо. Проте, в третій 20-хвилинці Дебрінкет зрівняв рахунок із передачі Кейна та перевів матч в овертайм.

Героєм п'ятихвилинки став Кейн. Нападник, який віддав 15,5 сезонів "Чикаго", без зайвих сентиментів реалізував вихід 1 в 0 після передачі Дебрінкета від власних воріт. "Детройт" піднявся на 6-те місце в Східній конференції НХЛ.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров і форвард "Піттсбурга" Сідні Кросбі. Перший голом і трьома асистами доклався до розгрому "Нью-Джерсі" (4:1). Натомість другий закинув шайбу та віддав 3 результативні передачі в перестрілці з "Філадельфією" (7:6).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні вінгер "Торонто" Бертуцці очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Колорадо".

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