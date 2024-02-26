Вингер "Детройта" с победной шайбой в овертайме стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ветеран мичиганцев сыграл ведущую роль в непростой победе над "Чикаго" (3:2 ОТ). Он отдал результативную передачу и оформил победный гол в дополнительной пятиминутке.

"Ред Уингз" открыли счет под занавес первого периода, когда отличился Спронг. "Блэкхокс" ответили во второй 20-минутке шайбами Энтвисла и Фолиньо. Тем не менее, в третьей 20-минутке Дебринкэт сравнял счет с передачи Кейна и перевел матч в овертайм.

Героем пятиминутки стал Кейн. Нападающий, отдавший 15,5 сезонов "Чикаго", без лишних сантиментов реализовал выход 1 в 0 после передачи Дебринкэта от собственных ворот. "Детройт" поднялся на 6-е место в Восточной конференции НХЛ.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Тампы-Бэй" Никита Кучеров и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Первый голом и тремя ассистами приложился к разгрому "Нью-Джерси" (4:1). Второй же забросил шайбу и отдал 3 результативные передачи в перестрелке с "Филадельфией" (7:6).

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