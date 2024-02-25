Нападник "Торонто" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадський нападник доклався до непростої перемоги над "Колорадо" (4:3). Він тричі розписався у воротах "Евеланш" на виїзді.

У стартовому періоді господарі льоду впевнено повели з шайбами Лехконена та Кольяно. Утім, Бертуцці в більшості перед воротами замкнув передачу Марнера. А в другій 20-хвилинці він із "п'ятака" добив шайбу в контратаці "Мейпл Ліфс".

Згодом Марнер вивів "Торонто" вперед. Однак, на початку фінального періоду Рантанен зрівняв рахунок. Довелося повертатися до справи Бертуцці. За три хвилини до сирени він перед воротами скористався передачею Нюландера.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Калгарі" Ноа Хеніфін і нападник "Ванкувера" Брок Бесер. Перший закинув дві шайби та віддав результативну передачу в протистоянні з "Едмонтоном" (6:3). Натомість другий оформив дубль проти "Бостона" (3:2 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: