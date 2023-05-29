Винен у загибелі трьох людей. Затримано депутата, який наводив ракети РФ на Запоріжжя

СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який "наводив" російські ракети на Запоріжжя. Через це загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, за його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

Ким є зрадник?

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.



Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Розвинув мережу

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі.

Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.



Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав ФСБ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до ФСБ.

Покарання

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Обстріли Запоріжжя

Обласний центр Запорізької області періодично стає метою атак російських окупантів, які контролюють частину регіону і активно готуються до оборони на захоплених територіях. Для прикладу, 2 березня, РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі, тоді загинули 10 людей.