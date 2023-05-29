Виновен в гибели трех людей. Задержан депутат, который наводил ракеты РФ на Запорожье

СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который "наводил" российские ракеты на Запорожье. Из-за этого погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, по его наводке российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителя. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

Кто предатель?

По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти пол года был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

Развил сеть

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения враждебных задач агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие "однопартийцы" фигуранта, проживающие в Запорожье.

Через них он "в темную" получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Затем изменник лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал ФСБ для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ.

Наказание

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Обстрелы Запорожья

Областной центр Запорожской области периодически становится целью для атак российских оккупантов, которые контролируют часть региона и активно готовятся к обороне на захваченных территориях. Для примера, 2 марта, РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, тогда погибли 10 человек.