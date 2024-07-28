Винагорода за сусіда. Росіяни вигадали спосіб поповнення мобілізаційного ресурсу, - ЦНС

"Здай сусіда - отримай "тридцять срібняків". Для поповнення свого мобілізаційного ресурсу на війні проти України ворог вдається до неприпустимих маніпуляцій. 15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого", - повідомили в центрі.

За даними ЦНС, таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію РФ якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план з виконання мобілізації “звільнених” українців.