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Винагорода за сусіда. Росіяни вигадали спосіб поповнення мобілізаційного ресурсу, - ЦНС

Фото: росіяни розширюють мобілізаційні резерви (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вигадали новий спосіб збільшити мобілізаційний ресурс. За приведеного військовозобов'язаного росіяни отримуватимуть винагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Здай сусіда - отримай "тридцять срібняків". Для поповнення свого мобілізаційного ресурсу на війні проти України ворог вдається до неприпустимих маніпуляцій. 15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого", - повідомили в центрі.

За даними ЦНС, таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію РФ якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план з виконання мобілізації “звільнених” українців.

 

Зауважимо, що окрім чоловіків призовного віку, окупанти також вербують школярів з тимчасово окупованих територій України. Їх примусово направляють до філіалу Нахімовського воєнно-морського училища.

До того ж за інформацією ЦНС, росіяни у тимчасово окупованих районних Херсонської області роблять чоловіків "казаками" для внесення у мобілізаційний резерв.

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Війна Росії проти УкраїниОкупанти