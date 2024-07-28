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Вознаграждение за соседа. Россияне придумали способ пополнения мобилизационного ресурса, - ЦНС

Фото: россияне расширяют мобилизационные резервы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты придумали новый способ увеличить мобилизационный ресурс. За приведенного военнообязанного россияне будут получать вознаграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Сдай соседа - получи "тридцать серебряников". Для пополнения своего мобилизационного ресурса на войне против Украины враг прибегает к недопустимым манипуляциям. 15 тысяч российских рублей обещают каждому, кто завербует и приведет в военкомат товарища, соседа или кого-либо", - сообщили в центре.

По данным ЦНС, такая схема вводится на временно оккупированных территориях Украины с целью привлечь в армию РФ как можно больше местного населения. Ведь перед коллаборантами стоит план по выполнению мобилизации уволенных украинцев.

 

Заметим, что кроме мужчин призывного возраста, оккупанты вербуют школьников с временно оккупированных территорий Украины. Их принудительно направляют в филиал Нахимовского военно-морского училища.

К тому же, по информации ЦНС, россияне во временно оккупированных районных Херсонской области делают мужчин "казаками" для внесения в мобилизационный резерв.

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