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Вина за "тарифные" протесты из-за цен на газ лежит на "Нафтогазе", - нардеп

Киев, Вторник 12 января 2021 13:53
Вина за "тарифные" протесты из-за цен на газ лежит на "Нафтогазе", - нардеп
Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Акции протеста против цен на газ для населения стали следствием злоупотреблений государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в Facebook.

"Сегодняшний политический кризис с перекрытием дорог, который возник из-за заоблачных тарифов на газ, возможно решить ликвидацией газовой монополии "Нафтогаз", чьи непомерные аппетиты привели к такой ситуации", - написал Кучеренко.

По его словам, "Нафтогаз" - это искусственная надстройка на газовом рынке, которая должна быть ликвидирована.

"Годами "Нафтогаз" крутил тарифам как цыган солнцем: когда в Европе цены падали, наш монополист уменьшал тариф на копейки, а при первых холодах в Европе подняли чуть не в два раза. И вся эта монополия паразитировала на украинцах, прикрываясь требованиями МВФ, импортным паритетом, формулами "Амстердам+" и так далее", - заявил Кучеренко.

Напомним, в начале января в регионах прошли акции протеста против повышения цен на природный газ. 11 января после совещания у президента Владимира Зеленского, правительство анонсировало скорое снижение цен на природный газ.

Врио министра энергетики Юрий Витренко анонсировал решение о снижении цен на газ для населения на 44%.

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