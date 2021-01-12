Вина за "тарифні" протести проти цін на газ лежить на "Нафтогазі", - нардеп

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Акції протесту проти цін на газ для населення стали наслідком зловживань державного монополіста НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook.

"Сьогоднішню політичну кризу з перекриттям доріг, яка виникла через захмарні тарифи на газ, можливо вирішити ліквідацією газової монополії "Нафтогаз", чиї непомірні апетити призвели до такої ситуації", - написав Кучеренко.

За його словами, "Нафтогаз" - це штучна надбудова на газовому ринку, яка має бути ліквідована.

"Роками "Нафтогаз" крутив тарифами як циган сонцем: коли в Європі ціни падали, наш монополіст зменшував тариф на копійки, а при перших холодах в Європі підняли ледь не у два рази. І вся ця монополія паразитувала на українцях, прикриваючись вимогами МВФ, імпортним паритетом, формулами "Амстердам+" і так далі", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, на початку січня в регіонах пройшли акції протесту проти підвищення цін на природний газ. 11 січня після наради у президента Володимира Зеленського, уряд анонсував скоре зниження цін на природний газ.

Тво міністра енергетики Юрій Вітренко анонсував рішення про зниження цін на газ для населення на 44%.