"Він знає мої почуття": Трамп про переговори з Сі Цзіньпіном щодо Тайваню

"Ми не надто багато про це говорили. Зараз все гаразд. Все йде своєю чергою... Ми не стали багато говорити про Тайван. Він чудово розуміє мої почуття", - сказав Трамп.

Його коментарі пролунали після того, як у повідомленні Китаю про двосторонню зустріч йшлося про те, що Сі Цзіньпін закликав США "виступити проти" незалежності Тайваню. І хоч Трамп не підтвердив позицію США, але він також не дав жодних вказівок на готовність задовольнити вимогу Сі Цзіньпіна щодо зміни цієї позиції.

Офіційна позиція США полягає в тому, що вони не підтримують незалежність Тайваню та виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з боку Пекіна чи Тайбею.

Bloomberg пише, що заклик Сі Цзіньпіна до США відкрито виступити проти незалежності, ймовірно, спричинив би шок на Тайвані, якби Трамп його підтримав.

Також видання додало, що Вашингтон дотримується давньої політики стратегічної невизначеності з приводу того, чи він допоможе Тайваню у разі нападу з боку Китаю, залишаючи за собою право застосування сили. При цьому США ніколи прямо не заявляли, чи втручатимуться насправді.

Що ж до Сі Цзіньпіна, то з моменту приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін поставив перед собою ключову мету - підкорити Тайвань Китаю. Він заприсягся колись цього добитися, і при необхідності силою.

У міру наближення до очікуваного четвертого терміну перебування при владі лідер Китаю посилює дипломатичний тиск з метою ізоляції демократичного центру виробництва мікросхем та блокування майбутніх продажів зброї з Вашингтона.