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"Он знает мои чувства": Трамп о переговорах с Си Цзиньпином по Тайваню

02:00 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встречах с главой Китая Си Цзиньпином на этой неделе обсуждал вопрос Тайваня. При этом он воздержался от повторения позиции Вашингтона по поводу острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не слишком много об этом говорили. Сейчас все в порядке. Все идет своим чередом... Мы не стали много говорить о Тайване. Он прекрасно понимает мои чувства", - сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали после того, как в сообщении Китая о двусторонней встрече говорилось, что Си Цзиньпин призвал США "выступить против" независимости Тайваня. И хоть Трамп не подтвердил позицию США, но он также не дал никаких указаний на готовность удовлетворить требование Си Цзиньпина об изменении этой позиции.

Официальная позиция США заключается в том, что они не поддерживают независимость Тайваня и выступают против любых односторонних изменений статус-кво со стороны Пекина или Тайбэя.

Bloomberg пишет, что призыв Си Цзиньпина к США открыто выступить против независимости, вероятно, вызвал бы шок на Тайване, если бы Трамп его поддержал.

Также издание добавило, что Вашингтон придерживается давней политики стратегической неопределенности по поводу того, окажет ли он помощь Тайваню в случае нападения со стороны Китая, оставляя за собой право применения силы. При этом США никогда прямо не заявляли, будут ли вмешиваться на самом деле.

Что же касается Си Цзиньпина, то с момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин поставил перед собой ключевую цель - подчинить Тайвань Китаю. Он поклялся когда-нибудь этого добиться, и при необходимости силой.

По мере приближения к ожидаемому четвертому сроку пребывания у власти, лидер Китая усиливает дипломатическое давление с целью изоляции демократического центра производства микросхем и блокирования будущих продаж оружия из Вашингтона.

Что еще важно знать

Напомним, что весной 2026 года между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином тоже была встреча. После нее американский лидер сказал, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с КНР.

Также мы писали, что по информации UPI, советники Трампа считают, что Китай может напасть на Тайвань в течение следующих 5 лет.

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