UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Він великий молодець, у WhatsApp передаємо важливі сигнали: Зеленський про прем'єра Іспанії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес є великим молодцем, він дуже допомагав і допомагає Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Передавайте мої теплі вітання прем'єр-міністру Педро Санчесу, він великий молодець, він дуже допомагав", - йдеться у заяві.

За його словами, вони розмовляли з ним навіть уночі, після ухвалення рішення про відкриття вступних переговорів з Європейським союзом, тому що наступного ранку готувалося блокування 50 млрд євро (на саміті ЄС - ред.). На поточний момент Іспанія головує в Євросоюзі.

"Ми в нормальних стосунках, у WhatsApp передаємо важливі сигнали, що Україна хоче і як її підтримати. Педро мені особисто і питає, де і як треба підтримати", - додав президент.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також місяць тому до Іспанії прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІспаніяВійна в Україні