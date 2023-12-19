Он большой молодец, в WhatsApp передаем важные сигналы: Зеленский о премьере Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес является большим молодцом, он очень помогал и помогает Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Передавайте мои теплые поздравления премьер-министру Педро Санчесу, он большой молодец, он очень помогал", - говорится в заявлении.
По его словам, они разговаривали с ним даже ночью, после принятия решения об открытии вступительных переговоров с Европейским союзом, потому что на следующее утро готовилось блокирование 50 млрд евро (на саммите ЕС - ред.). На текущий момент Испания председательствует в Евросоюзе.
"Мы в нормальных отношениях, в WhatsApp передаем важные сигналы, что Украина хочет и как ее поддержать. Педро мне лично и спрашивает, где и как надо поддержать", - добавил президент.
Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также месяц назад в Испанию прибыли группы военных для обучения на зенитно-ракетных комплексах Hawk.
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