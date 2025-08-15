ua en ru
"Він цього не зробить": Трамп впевнений, що Путін не зможе захопити всю Україну

П'ятниця 15 серпня 2025 16:51
"Він цього не зробить": Трамп впевнений, що Путін не зможе захопити всю Україну Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зможе захопити всю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

Трамп заявив, що якби його не обрали президентом США, Росія захопила б всю Україну.

"Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би прямо зараз захоплював усю Україну. Але він цього не зробить", - стверджує американський лідер.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, вже сьогодні ввечері на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні США заявляли про готовність піднімати питання про можливий обмін територіями між Україною та РФ, що викликало стурбованість Києва та союзників США в Європі.

Проте у Пентагоні підкреслюють, що позиція США щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається незмінною.

У Білому домі оголосили, що саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зустріч проходитиме у закритому форматі, без доступу широких медіа, але очікується, що після саміту будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

Раніше РБК-Україна писало про три сценарії, на які може чекати Україна після переговорів Трампа і Путіна.

