Він у своєму світі: Зеленський про "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну
На Варшавському форумі з безпеки президент Володимир Зеленський відповів на "дуже хорошу пропозицію" так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на news.zerkalo.
За його словами, Лукашенко вже понад 30 років живе "у своєму світі", масштаби якого - це вся Білорусь.
"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, щиро кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", - сказав Зеленський.
Своєю чергою, президент нагадав так званому білоруському лідеру про суверенітет та незалежність його країни.
"Я хотів би, щоб він пам'ятав, що його країна - незалежна. Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає у гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають.", - підсумував Зеленський і зазначив, що йому складно коментувати те, про що вони говорять
Як відомо, нещодавно Лукашенко заявив, що на столі "є хороші пропозиції щодо України", які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу.
Ще повідомлялось, що Лукашенко хоче побудувати в Білорусі ще одну АЕС. Він сподівається продавати електроенергію на окуповану Росією територію України.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не захоче припинити війну, чиновникам у Кремлі "доведеться шукати найближче бомбосховище".