Він у своєму світі: Зеленський про "дуже хорошу" пропозицію Лукашенка закінчити війну

На Варшавському форумі з безпеки президент Володимир Зеленський відповів на "дуже хорошу пропозицію" так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на news.zerkalo .

За його словами, Лукашенко вже понад 30 років живе "у своєму світі", масштаби якого - це вся Білорусь.

"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, щиро кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, президент нагадав так званому білоруському лідеру про суверенітет та незалежність його країни.

"Я хотів би, щоб він пам'ятав, що його країна - незалежна. Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає у гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають.", - підсумував Зеленський і зазначив, що йому складно коментувати те, про що вони говорять