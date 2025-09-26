Лукашенко хоче постачати електроенергію в окуповані Росією регіони України

Олександр Лукашенко хоче побудувати в Білорусі ще одну АЕС. Він сподівається продавати електроенергію на окуповану Росією територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

На зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі Лукашенко заявив, що АЕС почнуть будувати в разі схвалення Москви.

"Можливо, навіть на сході Білорусі з метою, якщо це буде необхідно, забезпечення електроенергією районів, звільнених Росією - Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька. Якщо в цьому буде певна необхідність. У зв'язку із Запорізькою станцією", - сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко використав формулювання московської пропаганди на позначення окупованих регіонів України, яка називає їх "звільненими".

За його словами, "Росатом" уже запропонував варіанти. "Я не хочу публічно говорити про фінанси. У нас є варіанти, я скажу вам про це. Якщо буде рішення, ми відразу почнемо новий енергоблок або нову станцію ставити", - сказав він.

Путін відповів, що "фінансування - не проблема. Якщо є споживач, який візьме електроенергію і оплатить необхідний тариф, це зовсім не проблема."