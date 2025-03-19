Він сміється над нами: Борис Джонсон про розмову Путіна і Трампа

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, яка тривала майже 2 години.

Центральною темою переговорів було питання завершення війни в Україні. Зокрема, Україна раніше погодилася на повне 30-денне припинення вогню, а Путін за підсумком розмови лише на зупинку атак по енергетиці та інфраструктурі. Однак зазначимо, що попри "домовленості", росіяни запустили по Україні дрони.

Через деякий час спецпредставник Трампа з Близького Сходу анонсував, що цієї неділі почнуться переговори про припинення вогню в Україні. Зазначимо, що йдеться не про зупинку боїв на фронті, а про часткове припинення вогню по інфраструктурі. Але наразі незрозуміло, чи буде на цих переговорах Україна, ба більше, з боку Росії теж жодних анонсів поки що не було.

Детальніше про те, про що домовилися Трамп з Путіним згідно з версіями Білого дому і Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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