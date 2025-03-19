Он смеется над нами: Борис Джонсон о разговоре Путина и Трампа

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, который длился почти 2 часа.

Центральной темой переговоров был вопрос завершения войны в Украине. В частности, Украина ранее согласилась на полное 30-дневное прекращение огня, а Путин по итогу разговора лишь на остановку атак по энергетике и инфраструктуре. Однако отметим, что несмотря на "договоренности", россияне запустили по Украине дроны.

Через некоторое время спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку анонсировал, что в это воскресенье начнутся переговоры о прекращении огня в Украине. Отметим, что речь идет не об остановке боев на фронте, а о частичном прекращении огня по инфраструктуре. Но на данный момент неясно, будет ли на этих переговорах Украина, более того, со стороны России тоже никаких анонсов пока не было.

Подробнее о том, о чем договорились Трамп с Путиным согласно версиям Белого дома и Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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