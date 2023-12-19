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Він результату не показав: Зеленський про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ

Фото: Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не показав жодного результату у питанні обміну полонених між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, обмін полоненими є досить складним питанням, особливо якщо це стосується полонених у Криму. Однак він нагадав, що Ердоган обіцяв допомогти у цьому питанні.

"Що стосується кримчан. Складна історія. Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я багато працював над цим питанням з Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ще у 2021 році Ердоган заявляв про своє бажання стати посередником між Україною і Росією у питаннях Криму. За його словами турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - заявив тоді він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими.

Ще в середині листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія заморозила цей процес.

При цьому він зазначав, що переговори щодо обміну полоненими з Росією продовжуються.

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