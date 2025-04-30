"Он реально крутой": Хэмилтон назвал лучшего дебютанта Формулы-1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон назвал новичка гонки, произведшего на него наибольшее впечатление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1 Oversteer.
Легендарный гонщик, который с 2025 года стал пилотом команды "Феррари", отметил нескольких дебютантов, но особенно выделил одного из них.
"Конечно, добрых слов заслуживают Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман. Но, пожалуй, мой любимчик - Изак Аджар, он действительно крут", - сказал Льюис.
Аджар в дебютном сезоне Формулы
20-летний Аджар дебютировал в элитных гонках в 2025 году. Французский гонщик выступает за команду "Рэйсинг Буллз".
Его первый уикенд в Ф-1 был далек от идеала: на Гран-при Австралии гонщик разбил болид еще во время прогревочного круга.
Но затем Аджар оправдал аванс доверия. В Японии и Саудовской Аравии он добыл свои первые очки. Сейчас, имея в активе 5 пунктов, он занимает 14-ю строчку в личном зачете пилотов.
Таким образом, Аджар не только завоевал симпатии болельщиков, но и получил благосклонность одной из величайших легенд Формулы-1.
Как показали себя новички гонок
Формула-1 в 2025 году приняла наибольшее количество новичков с сезона-2010: сразу шесть гонщиков дебютировали на постоянной основе.
Несколько пилотов перешли из Формулы-2, включая 18-летнего Антонелли, который заменил Хэмилтона в "Мерседес".
Берман получил место в "Хаас" после успешного дебюта в "Феррари" в прошлом году. А "Ред Булл" переформатировали свой состав, подняв вице-чемпиона Ф-2 Аджара в "Рэйсинг Буллз".
Кроме того, Лиам Лоусон временно заменял Серхио Переса в "Ред Булл" на две гонки. Но после неудачных выступлений его заменили на Юки Цуноду.
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