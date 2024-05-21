"Він любить своє життя". Зеленський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні

За його словами, російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

"Можливо, він ірраціональний, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Він також припустив, що існує ще одна причина коливань Заходу. Президент вважає, що деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією.

"Усі тримають двері злегка прочиненими", - сказав він.